Контракт українського хавбека з польським грандом розрахований на 3 сезони. Футболіст хоче досягати з командою лише найвищих цілей.

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Футболіст ще не встиг познайомитися з новими партнерами, але поспілкувався з Абу Ханною, який раніше захищав кольори луганської Зорі.

Звичайно, хочу виграти чемпіонат. Для мене це дуже важливо, тому що у Ференцвароші ми виграли чемпіонат три рази підряд. Легія також виграла титул. Важливо, коли клуб хоче ставати кращим і виграти все. З польським клубом я хочу виграти чемпіонат і потрапити у єврокубки,

– наголосив Харатін.

Нагадаємо, Легія є діючим чемпіоном Польщі. Після стартових 6 турів сезону 2021/22 гранд набрав лише 4 очки та перебуває на 13 місці, але два матчі варшавський клуб пропустив та зіграє пізніше.