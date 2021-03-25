Хлопці – просто молодці, – Шевченко оцінив гру своєї команди проти збірної Франції

Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував стартовий матч відбору на ЧС-2022 проти французів (1:1).

Джерело: телеканал Футбол

"Було дуже важко грати з такою хорошою командою, у якій так багато технічних футболістів. У нас був хороший план на гру. Хлопці – просто молодці. Той обсяг роботи, який вони виконали, ті підстраховки, той тиск на м'ячі, які ми спробували створити – я вважаю, нам вдалося. Ми вибрали таку тактику, такий план на гру, тому що по-іншому з такими командами, як Франція, буде нам важко грати. Може, це був не дуже красивий футбол – компактний, лаконічний. Я вважаю, що ми провели хороший матч", – сказав Андрій Миколайович.

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Головний тренер збірної розповів про стратегію української команди на гру: "Вважаю, що план спрацював ідеально… Ідеально, якби виграли. У нас було дуже багато хороших продовжень – трішечки не догравали в цьому плані. Десь розгубилися, особливо, в перші 25-30 хвилин. Але ми вперше грали за такою системою, яку давно готували, – це факт, але у нас було одне тренування для втілення в життя. Хлопці підготувалися дуже добре, уважно слухали, сконцентрувалися на тому, що ми говорили. Ми повинні були компактно зіграти. Якби дали хоч сантиметр на футбольному полі, з такими талановитими футболістами, як вони, нам би було дуже важко. Тому план спрацював".

Крім того, Шевченко оцінив роботу судді Тобіаса Штілера. "Він відсудив ідеальний матч. У таких ситуаціях VAR допомагає завжди. У мене немає і не буде ніколи претензій", – заявив Шевченко.