За словами Реднаппа, перемога України у протистоянні з Англією стане для нього великим розчаруванням, адже рівень команд, на його думку, кардинально різний.

Цікаво Маркевич вірить, що Україні під силу дійти до фіналу Євро-2020

Україні буде дуже складно в чвертьфіналі, адже в Англії гравці набагато кращі. Подивіться, ми перемогли Німеччину, а на поле навіть не вийшли Рашфорд, Фоден, Маунт, Санчо... До того ж, наші футболісти зараз на підйомі – щойно вибили з боротьби німців. Може, якщо зіграє Шевченко, тоді в України з'являться шанси на півфінал, – сказав Реднапп.

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія відбудеться у Римі, на Стадіо Олімпіко, вже у суботу, 3 липня. Поєдинок розпочнеться о 22:00. Переможець зіграє у півфіналі проти тріумфатора пари Данія – Чехія.