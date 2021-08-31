Харатін покинув розташування збірної: він підпише контракт з топ-клубом Європи
31 серпня 2021 , 14:56Читать новость на русском
Джерело:Legia.Net
Хавбек збірної України Ігор Харатін вже зараз змінить клубну прописку. Футболіст продовжить кар'єру у складі чемпіона Польщі.
Український півзахисник вже прибув до столиці Польщі для підписання контракту. Ференцварош погодився продати гравця.
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Ще вчора Ігор прибув у розташування збірної України в Казахстані, але сьогодні був змушений вирушити до Варшави, щоб пройти медогляд та підписати контракт з Легією.
Сума трансферу наразі невідома. Після підписання контракту з чемпіоном Польщі Ігор повернеться у табір "жовто-синіх".
В новому сезоні Харатін встиг провести 8 матчів в основі Ференцвароша та один раз вийти на заміну.Мене звати Георгій: кіпер Динамо та збірної України Бущан розповів про кумедну плутанину з ім'ям