Харатін не проти повернутися у Динамо

Півзахисник Ференцвароша та збірної України Ігор Харатін готовий поповнити ряди київського Динамо.

Якби Ігор Харатін отримав пропозицію від київського Динамо, то серйозно б задумався над тим, щоб знову одягнути біло-синю футболку.

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"Чи відмовився я б, якби зараз покликали в Динамо? Розглядав би таку пропозицію, чому ні? Я виріс у Динамо. Зважив би всі за і проти. Мені 26, я повинен думати про розвиток кар'єри", – сказав футболіст.

Нагадаємо, Харатін є вихованцем Динамо. У структурі столичного гранда хавбек перебував 4 роки, а потім став гравцем Зорі.

З Ференцварошем Ігор завоював три чемпіонства поспіль. Контракт з угорцями він продовжив до літа 2022 року.



