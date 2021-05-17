Хачеріді тренується зі збірною ветеранів

Колишній захисник київського Динамо та збірної України у пошуках нової команди не забуває підтримувати форму.
33-річний український захисник Євген Хачеріді активно тримає себе у формі. Футболіст взяв участь у тренуванні збірної України серед ветеранів.
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Також до команди приєдналися ще два легендарних футболісти Динамо – Олександр Хацкевич та Максим Шацьких.
Нагадаємо, що останнім клубом Хачеріді було Динамо-Брест, яке він покинув у січні. З того часу футболіст шукає нове місце працевлаштування. Раніше він повідомляв, що не розглядає пропозиції з УПЛ, хоча вони йому надходили.Без рукостискань та з особливими умовами: як живе збірна під час підготовки до Євро-2020