Хачеріді тренується зі збірною ветеранів

Колишній захисник київського Динамо та збірної України у пошуках нової команди не забуває підтримувати форму.

33-річний український захисник Євген Хачеріді активно тримає себе у формі. Футболіст взяв участь у тренуванні збірної України серед ветеранів.

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Також до команди приєдналися ще два легендарних футболісти Динамо – Олександр Хацкевич та Максим Шацьких.

Нагадаємо, що останнім клубом Хачеріді було Динамо-Брест, яке він покинув у січні. З того часу футболіст шукає нове місце працевлаштування. Раніше він повідомляв, що не розглядає пропозиції з УПЛ, хоча вони йому надходили.