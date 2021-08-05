Хачеріді тренується з Десною: футболіст вже півроку шукає новий клуб
Джерело:FootBoom
Колишній захисник Динамо та збірної України Євген Хачеріді може нарешті підписати контракт. Зірковий футболіст перебуває у таборі чернігівської Десни.
34-річний Євген Хачеріді почав тренуватися з чернігівською Десною. ЗМІ пророкують йому контракт з командою Рябоконя, але сам футболіст не поспішає з рішенням.
Цікаво Курйозна трагедія Качараби і гол Харатіна – розбірки українців у Лізі чемпіонів: відео
Це неправда, що я переходжу в Десну. Поки що просто тренуюся з командою. Зачекайте, я перебуваю в Десні перший день. Дайте мені самому хоча б зрозуміти, що тут відбувається, – сказав Хачеріді.
Зазначимо, що досвідчений захисник перебуває без клубу з січня, відколи розірвав контракт з Динамо Брест. Раніше він захищав кольори Динамо Київ, ПАОКа та збірної України.
У стартових двох турах УПЛ 2021/22 Десна здобула дві перемоги та очолює турнірну таблицю.Яремчук міг перейти у Вольфсбург та навіть літав до Німеччини: чому зірвався перехід