Хачеріді не захотів переходити в УПЛ: колишня зірка Динамо досі залишається без команди

Колишній захисник Динамо та збірної України Євген Хачеріді досі не працевлаштувався. Його останнім клубом було Динамо з Бреста.

За словами Євгена Хачеріді, наразі він підтримує форму та не потребуватиме багато часу для того, щоб набрати оптимальні кондиції.

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"Якщо знайти команду, то, думаю, десяти днів мені б вистачило, щоб бути в бойовій готовності. Просто я зараз переважно займаюся без м'яча, а це зовсім інше, ніж на звичайному тренуванні в колективі. Коли визначусь із новою командою? Не все залежить від мене. Як тільки з'явиться гідна пропозиція, я буду готовий зануритися в повноцінну роботу", – сказав він.

Також футболіст розповів, що мав пропозиції з українського чемпіонату, але вони не відповідали його амбіціям.

"Дзвонили, питали. Була і конкретика, але не зовсім те, що я хочу. Повернення в Динамо? Чому б і ні? Але в це мало віриться, оскільки зараз в команді ставка робиться на молодь. Думаю, до цього питання повертатися неактуально", – додав він.

Хачеріді став вільним агентом цієї зими. У 2020 році він зіграв за брестське Динамо 21 матч.