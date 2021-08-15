Гуцуляк офіційно перейшов в СК Дніпро-1

Молодий вінгер Олексій Гуцуляк воз'єднався з Ігорем Йовічевічем, з яким працював у львівських Карпатах. Дніпряни придбали футболіста у чернігівської Десни.

Дніпряни вирішили підсилити край атаки 23-річним хавбеком Олексієм Гуцуляком. Він встиг пограти у Карпатах, Вільяреалі та Десні.

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У новій команді Олексій виступатиме під номером 9. Його контракт з СК Дніпро-1 розрахований на 4 роки.

Повідомляється, що у трансфері футболіста був особисто зацікавлений наставник СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч, який відкрив двері талановитому футболісту у великий футбол, коли працював у львівських Карпатах.

Скільки дніпрянам довелося заплатити за футболіста – наразі не повідомляється.