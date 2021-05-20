Гравці збірної у вишиванках запросили фанатів на гру з Бахрейном

Українські вболівальники отримали оригінальне запрошення на товариський поєдинок, який відбудеться 23 травня.

Футболісти збірної України Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук та Андрій Пятов звернулись до вболівальників, аби зробити підтримку на стадіоні більш колоритною.

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Вони одягнули вишиванки та запросили усіх охочих відвідати товариський поєдинок із Бахрейном. Вболівальників вони закликали теж одягнути вишиванки.

Товариський матч проти Бахрейну відбудеться 23 травня. Стартовий свисток пролунає о 21:00.