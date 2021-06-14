Грали з однією з найкращих збірних світу, – Ярмоленко не вважає поразку Нідерландам критичною

Автор забитого гола відзначає силу суперника. А ще дякує вболівальникам за підтримку.

"Звичайно, засмучені результатом. Витягли таку гру з 0:2, зрівняли. Безперечно, прикро програвати на останніх хвилинах. Але нічого страшного, у нас ще є два матчі. Якщо ми проведемо їх з такою ж самовіддачею, як сьогодні, я впевнений, що ми без проблем зможемо здобути очки", каже Андрій Ярмоленко.

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Лідер "синьо-жовтих" не скупився на компліменти для "ораньє". "Давайте говоритимемо так: потрібно розуміти, проти кого і де ми грали.

Ми грали на виїзді проти Нідерландів – однієї з найкращих збірних у світі. тому було важко. Вони володіли перевагою, та це не була гра в одні ворота. У нас також були моменти, які ми могли реалізовувати в першому таймі.

За емоціями важко зараз судити про гру, бо 0:2, 2:2, в кінці програли. Важко щось говорити з приводу гри. Думаю, завтра спокійно сядемо і розберемо гру з тренерським штабом, нам вкажуть на наші помилки. Будемо рухатися далі. Хочу сказати величезне спасибі уболівальникам, які були тут. І своїм партнерам по команді, тому що прийшовши в роздягальню, я побачив, що кожен з них віддав всі сили", – заявив Ярмоленко.