Саутгейт був дуже задоволений грою своєю команди та результатом. За його словами, він очікував складного поєдинку з Данією.

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Я дуже пишаюся гравцями. Для мене велика радість бути тут сьогодні. Вболівальники створили неймовірну атмосферу. Ми знали, що матч не буде легким. Гра в Римі [проти України] була дуже простою. А сьогодні ми сказали гравцям, що від них будуть потрібні стійкість і витримка, щоб впоратися з перешкодами, і нам це вдалося, – сказав тренер англійської національної команди.

Кривдник збірної України у додатковий час переміг Данію (2:1) і пробився до фіналу Євро-2020, де зустрінеться з Італією. Вирішальна гра відбудеться у неділю, 11 липня, о 22:00.