Натуралізований бразилець Марлос оголосив про завершення кар'єри у збірній України. На думку колишнього хавбека "жовто-синіх" Євгена Левченка, футболіст ухвалив правильне рішення.

Експерт телеканалів "Футбол" зазначив, що рішення про вчасний відхід приймають далеко не всі футболісти. Це шкодить як їм, так і команді загалом.

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Останнім часом Марлос демонстрував не найкращу гру, тому завершення виступів за "жовто-синіх" – цілком обдумане та логічне.

Вважаю, що рішення Марлоса про завершення кар'єри у збірній цілком логічне і обгрунтоване. Головне – вчасно піти. А це не у всіх футболістів виходить,

– написав Левченко.

Нагадаємо, Марлос прийняв українське громадянство у 2017 році, дебютував за національну команду 6 жовтня у грі проти Косово. Загалом він провів у "жовто-синій" футболці 26 матчів, забив 1 гол та віддав 6 результативних передач.