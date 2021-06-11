"Героям слава": УЄФА дозволив зберегти гасло на формі збірної – претензії Росії марні

УАФ отримала перемогу в перемовинах з УЄФА щодо форми національної команди. Гасло "Героям слава" залишиться на жовто-синіх футболках.

Як повідомив президент УАФ Андрій Павелко, перемовини з УЄФА були складними, але українській стороні вдалося відстояти свої позиції.

До речі "Слава Україні" та "Героям слава" стали офіційними гаслами збірної України: як відреагує УЄФА

В результаті Європейський футбольний союз дозволив залишити на формі гасло "Героям слава", але потрібно буде додати ще один елемент.

На період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент. Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ЩЕ ОДНИМ написом "Слава Україні". Гасло "Героям Слава" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців, – написав Павелко.

Нагадаємо, Росія просила УЄФА заборонити форму збірної України, на якій зображені карта нашої країни з Кримом та окупованими територіями, а також гасла "Слава Україні" і "Героям слава". Спочатку УЄФА хотів змусити забрати з форми гасло "Героям слава" через політичний підтекст, але УАФ вдалося довести безпідставність цієї вимоги.