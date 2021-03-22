Гент з труднощами переміг аутсайдера – слабкий матч Яремчука та Безуса

З великими проблемами Генту вдалося дотиснути передостанню команду ліги Серкль-Брюгге. Роман Яремчук відіграв 86 хвилин, а Роман Безус був замінений у перерві.

Джерело: 24 канал

Долю поєдинку було вирішено у самій кінцівці. На 80-й хвилині Нуріо Фортуну збили у штрафному майданчику і рефері вказав на позначку.

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Удар з пенальті Алессіо Кастро-Монтеса голкіпер відбив, та гравець Гента виявився першим на добиванні. Перемога дозволила "буйволам" здійнятися на 9-ту сходинку з 43 очками.

Портал WhoScored поставив двом українцям найнижчі бали у команді серед 16-ти гравців, які виходили на поле у складі Гента. У Яремчука – 6,25 (і жовта картка в пасиві), у Безуса – 6,04.

Чемпіонат Бельгії, 31 тур

Гент – Серкль-Брюгге 1:0

Гол: Кастро-Монтес, 81.