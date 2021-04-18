Гент з хокейним рахунком знищив суперника – Яремчук віддав асист і оформив дубль: відео

Роман Безус та Роман Яремчук вийшли у старті Гента. Команда українців розтрощила Зюльте-Варегем.

Гості відкрили рахунок на старті зустрічі. Яремчук вивів Алессіо Кастро-Монтеса віч-на-віч з кіпером, а той реалізував футбольний булліт.

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Незабаром відзначився вже Яремчук. Вадіс Оджиджа-Офое прострілив з правого флангу, а Роман відгукнувся на пас партнера. Ще до перерви Кастро-Монтес оформив дубль після передачі Мілада Мохаммаді.

У другому таймі "буволи" зберегли темп і ще чотири рази вразили ворота. На це Зюльте-Варегем відповів двома влучними ударами. Наприкінці зустрічі Яремчук відзначився вдруге, продемонструвавши індивідуальну майстерність.

Роман Безус відіграв 60 хвилин і отримав жовту картку. Портал WhoScored оцінив Яремчука, який відіграв увесь поєдинок, найвищим балом – 10.

Завдяки перемозі Гент набрав 49 очок і піднявся на сьому сходинку Ліги Жупіле.

Гольовий пас Яремчука

Перший гол Яремчука

Другий гол Яремчука

Чемпіонат Бельгії, 34 тур

Зюльте-Варегем – Гент 2:7

Голи: Бруно, 80, Плетінкс, 86 – Кастро-Монтес, 14, 40, Яремчук, 29, 84, Нгадеу-Нгадуі, 48, Оджиджа-Офое (пен.), 63, де Брюйн, 75.