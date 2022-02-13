Геніальний Маліновський знову забив Ювентусу: відео неймовірної ракети українця

Українець вийшов на поле на заключні півгодини і став героєм. Спершу заробив ключовий штрафний, а тоді фантастичним чином виконав його. Щоправда, Аталанта втратила перемогу на останніх хвилинах.

Аталанта та Ювентус організували гру нервів, яка тривала без голів аж до виходу на поле українця. Руслан почав створювати моменти і загострювати біля воріт туринців одразу після появи у грі.

Читайте також Брюгге з допомогою Соболя переміг Шарлеруа і повернувся на третю сходинку

На 75-й хвилині Маліновського зумів зупинити Матейс Де Лігт – та й то лише ціною фолу та жовтої картки. Бергамаски розіграли штрафний – Ремо Фройлер відкотив Руслану під удар, а той пробив. Власне, той момент краще бачити на власні очі. Справжнє футбольне мистецтво! Є четвертий гол Маліновського у шести матчах проти Ювентуса.

До завершення поєдинку команди обмінювалися небезпечними випадами. Проте, якщо господарі свій момент не реалізували (на 84-й хвилині Маліновський вивів на удар Ханса Хатебура – Ювентус врятувала поперечка), то хлопці Массіміліано Аллегрі зуміли зробити це у компенсований час. Даніло забив після подачі кутового і врятував Юве від поразки.

Відео гола Маліновського

Чемпіонат Італії, 25 тур

Аталанта – Ювентус 1:1

Голи: Маліновський, 76 – Даніло, 90+2.