Господарі відкрили рахунок після зразкової контратаки, яка розпочалася на правому фланзі. Новачок Брюгге Денніс Одоі протягнув м'яч і віддав під удар Матсу Рітсу, який потужно і точно вразив ціль.

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А по перерві Рітс оформив дубль. Цього разу йому асистував данець Андреас Сков Ольсен.

У старті господарів вийшов Едуард Соболь, який відіграв 79 хвилин. Перемога дозволила Брюгге набрати 51 очко. Чинний чемпіон повернувся на третю позицію.

Чемпіонат Бельгії, 27 тур

Брюгге – Шарлеруа 2:0

Голи: Рітс, 36, 58.