Газон може витримати матчі двох клубів і збірної: на головній арені країни оновили поле

Перед початком нового сезону на НСК "Олімпійський" було проведено реновацію газону. Увесь процес тривав трохи менше трьох місяців.

"Було встановлено ​​систему посилення газону, яка збільшить можливе навантаження на газон. Вона підвищить його якість та міцність. Цей газон може витримати навантаження одночасної гри протягом сезону двох клубів плюс матчі збірної", – прокоментував подію директор департаменту експлуатації "Шахтар-Сервіс" Вадим Гунько.

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Також фахівець запевнив, що спеціальний штучний газон призначений для посилення профілю натурального газону. Крім того, у процесі робіт було внесено кілька шарів піску та інших з'єднань. На цій основі вирощували натуральний газон.

У сезоні 2021/2022 на НСК "Олімпійський" свої домашні поєдинки проводитимуть Динамо та Шахтар. У цьому році на столичній арені зіграє і національна команда. Матч відбору ЧС-2022 проти Франції відбудеться 4 вересня.

Сьогодні, 24 липня, на головному стадіоні країни відбудеться протистояння 1-го туру УПЛ між Шахтарем та Інгульцем.