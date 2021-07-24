Газон може витримати матчі двох клубів і збірної: на головній арені країни оновили поле
Джерело:Shakhtar News
Перед початком нового сезону на НСК "Олімпійський" було проведено реновацію газону. Увесь процес тривав трохи менше трьох місяців.
"Було встановлено систему посилення газону, яка збільшить можливе навантаження на газон. Вона підвищить його якість та міцність. Цей газон може витримати навантаження одночасної гри протягом сезону двох клубів плюс матчі збірної", – прокоментував подію директор департаменту експлуатації "Шахтар-Сервіс" Вадим Гунько.
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Також фахівець запевнив, що спеціальний штучний газон призначений для посилення профілю натурального газону. Крім того, у процесі робіт було внесено кілька шарів піску та інших з'єднань. На цій основі вирощували натуральний газон.
У сезоні 2021/2022 на НСК "Олімпійський" свої домашні поєдинки проводитимуть Динамо та Шахтар. У цьому році на столичній арені зіграє і національна команда. Матч відбору ЧС-2022 проти Франції відбудеться 4 вересня.
Сьогодні, 24 липня, на головному стадіоні країни відбудеться протистояння 1-го туру УПЛ між Шахтарем та Інгульцем.