"Была установлена система усиления газона, которая увеличит возможную нагрузку на газон. Она повысит его качество и прочность. Этот газон может выдержать нагрузки одновременной игры на протяжении сезона двух клубов плюс матчи сборной", – прокомментировал событие директор департамента эксплуатации "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько.

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Также специалист заверил, что специальный искусственный газон предназначен для усиления профиля натурального газона. Кроме того, в процессе работ были внесены несколько слоев песка и других соединений. На этой основе выращивали натуральный газон.

В сезоне 2021/2022 на НСК "Олимпийский" свои домашние поединки проведут Динамо и Шахтер. В этом году на столичной арене сыграет и национальная команда. Матч отбора ЧМ-2022 против Франции состоится 4 сентября.

Сегодня, 24 июля, на главном стадионе страны состоится противостояние 1-го тура УПЛ между Шахтером и Ингульцом.