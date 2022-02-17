Розкішний гол Руслана Маліновського у ворота Ювентуса вразив усю футбольну Європу. Але наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні дещо стриманіший в емоціях.

Сьогодні, 17 лютого, Аталанта прийме Олімпіакос у рамках першого мату 1/16 фіналу Ліги Європи. Італійська команда виглядає фаворитом протистояння.

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Перед матчем журналісти спитали наставника бергамасків Джан П'єро Гасперіні, чи розраховує він на силу українця у цьому матчі. Фахівець відзначив гол Руслана Ювентусу, але знайшов проблеми у грі хавбека.

Руслан видав чудовий відрізок у матчі з Ювентусом, але попередні зустрічі були не найкращими. Для нас всі гравці важливі, складно говорити про якийсь рейтинг,

– сказав Гасперіні.

Стартовий свисток матчу Аталанта – Олімпіакос пролунає о 22:00. Матч-відповідь команди зіграють через тиждень. Експерти вважають Аталанту одним з головних претендентів на перемогу у турнірі.