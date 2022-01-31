Ганза хоче дати Сікану німецьке громадянство – він вже грав за збірну України

Талановитий нападник Шахтаря та збірної України Данило Сікан завершує перехід в Ганзу. Вже незабаром він спробує свої сили у другому дивізіоні Німеччини.

Данило Сікан міг перейти в Базель, Мехелен або Аустрію, але вирішив здобути ігрову практику у Німеччині. Друголігова Ганза обговорює з Шахтарем останні деталі оренди талановитого нападника.

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Повідомляється, що представник Другої Бундесліги гарантує 20-річному форварду ігрову практику. Окрім того, клуб готовий допомогти футболісту отримати німецьке громадянство, щоб він не вважався легіонером. Він має німецьке коріння, тому зробити це цілком реально. Щоправда, від українського паспорта в такому випадку доведеться відмовитися.

У поточному сезоні Сікан зіграв у 14 матчах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Також він дебютував за збірну України та навіть записав на свій рахунок гол у ворота Казахстану.