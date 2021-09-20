Футбольне зґвалтування: Зубков взяв участь у феєричному побитті суперника

В матчі 1/32 Кубка Угорщини Ференцварошу протистояв скромний Хатвана. Зубков та компанія знищили суперника з нижчого дивізіону, не залишивши навіть скромного шансу.

"Фраді" відвантажили у ворота суперника цілих 9 голів та зберегли власні володіння на замку. Особливо відзначився албанський форвард Узуні, який записав до свого активу 6 забитих голів.

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Проявити себе зміг і український вінгер Олександр Зубков. В одному з епізодів саме він заробив пенальті, який вдало реалізував все той же Узуні.

Нагадаємо, Зубков отримав виклик від Олександра Петракова на жовтневі матчі збірної з Фінляндією та Боснією і Герцеговиною.

Відеоогляд великого кубкового побиття в Угорщині доступний за посиланням.