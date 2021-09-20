Футбольне зґвалтування: Зубков взяв участь у феєричному побитті суперника
Джерело:24 канал
В матчі 1/32 Кубка Угорщини Ференцварошу протистояв скромний Хатвана. Зубков та компанія знищили суперника з нижчого дивізіону, не залишивши навіть скромного шансу.
"Фраді" відвантажили у ворота суперника цілих 9 голів та зберегли власні володіння на замку. Особливо відзначився албанський форвард Узуні, який записав до свого активу 6 забитих голів.
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Проявити себе зміг і український вінгер Олександр Зубков. В одному з епізодів саме він заробив пенальті, який вдало реалізував все той же Узуні.
Нагадаємо, Зубков отримав виклик від Олександра Петракова на жовтневі матчі збірної з Фінляндією та Боснією і Герцеговиною.
Відеоогляд великого кубкового побиття в Угорщині доступний за посиланням.Я ні про що не жалкую, – скандальний Матерацці пригадав брудні фоли проти Шевченка