Футбол з руками: як збірна готується до Нідерландів – відео нестандартної вправи

Вже завтра "жовто-сині" проведуть свій перший матч на Євро-2020. Шевченко вирішив підготувати своїх підопічних до матчу цікавими вправами.
Національна збірна України вже прибула в Амстердам, де зіграє перший матч групового етапу проти Нідерландів.
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Перед вильотом "жовто-сині" провели фінальне тренування. Позитивну атмосферу в команді тренерський штаб вирішив підтримати незвичною вправою, в якій футболісти передають м'яч один одному руками.
Нагадаємо, що матч Нідерланди – Україна відбудеться завтра, 13 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
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