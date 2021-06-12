Футбол з руками: як збірна готується до Нідерландів – відео нестандартної вправи

12 червня 2021 , 15:00
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Джерело:

vZbirna

Вже завтра "жовто-сині" проведуть свій перший матч на Євро-2020. Шевченко вирішив підготувати своїх підопічних до матчу цікавими вправами.

Національна збірна України вже прибула в Амстердам, де зіграє перший матч групового етапу проти Нідерландів.

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Перед вильотом "жовто-сині" провели фінальне тренування. Позитивну атмосферу в команді тренерський штаб вирішив підтримати незвичною вправою, в якій футболісти передають м'яч один одному руками.  

Нагадаємо, що матч Нідерланди – Україна відбудеться завтра, 13 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

 

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Автор: Ярослав Сиваківський