Национальная сборная Украины уже прибыла в Амстердам, где сыграет первый матч группового этапа против Нидерландов.

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Перед вылетом "желто-синие" провели финальную тренировку. Позитивную атмосферу в команде тренерский штаб решил поддержать необычным упражнением, в котором футболисты передают мяч друг другу руками.

Напомним, что матч Нидерланды – Украина состоится завтра, 13 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.