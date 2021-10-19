Фонсека у збірній України: фахівець оцінив можливість працювати з "жовто-синіми"
Джерело:Sport Arena
Колишній наставник Шахтаря та Роми Паулу Фонсека після відходу з Риму перебуває у творчій відпустці. Зараз фахівець живе у Києві, де має сім'ю.
Фонсека наразі без роботи, але очолювати жодну збірну команду не хоче. Португалець має намір спробувати свої сили у європейських топ-клубах.
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Повернення в Україну? Я люблю її, але зараз – не найкращий час. Хочу продовжити бути тренером у топ-лігах. Збірна України? Я не думаю тренувати національні команди найближчими роками. Можливо, трохи пізніше це може статися. Зараз це буде складно,
– сказав Фонсека.
Нагадаємо, на місце Паулу Фонсеки у Рому прийшов Жозе Моурінью. Згідно останніх чуток, фахівець може очолити Ньюкасл Юнайтед, який перейшов у власність принца Саудівської Аравії.Він там рідна людина, – тренер Динамо пророкує Шевченку кар'єру у Мілані