Фонсека у збірній України: фахівець оцінив можливість працювати з "жовто-синіми"

19 жовтня 2021 , 11:15
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Джерело:

Sport Arena

Колишній наставник Шахтаря та Роми Паулу Фонсека після відходу з Риму перебуває у творчій відпустці. Зараз фахівець живе у Києві, де має сім'ю.

Фонсека наразі без роботи, але очолювати жодну збірну команду не хоче. Португалець має намір спробувати свої сили у європейських топ-клубах.

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Повернення в Україну? Я люблю її, але зараз – не найкращий час. Хочу продовжити бути тренером у топ-лігах. Збірна України? Я не думаю тренувати національні команди найближчими роками. Можливо, трохи пізніше це може статися. Зараз це буде складно,
– сказав Фонсека. 

Нагадаємо, на місце Паулу Фонсеки у Рому прийшов Жозе Моурінью. Згідно останніх чуток, фахівець може очолити Ньюкасл Юнайтед, який перейшов у власність принца Саудівської Аравії. 

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Автор: Ярослав Сиваківський