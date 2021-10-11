Фінляндія – Україна: Сабо виокремив героя матчу, який залишився у тіні

Збірна України на виїзді здобула важливу перемогу над Фінляндією. Колишній головний тренер національної команди Йожеф Сабо задоволений не лише результатом, а й діями команди.

На думку фахівця, збірна України показала чудовий відкритий футбол та створила багато моментів. Натомість суперник нічим не здивував нау команду.

До речі Фінляндія – Україна: InStat та WhoScored визначили героя матчу – ним став гравець "жовто-синіх"

Також спеціаліст відзначив дії окремих футболістів, які своєю роботою забезпечили позитивний для "жовто-синіх" результат.

Хочеться також відзначити Ярмоленка, який, поки в нього залишалися сили, був дуже корисним. Сподобався футбол у виконанні Шапаренка – хорошої робочої конячки. Важливо, що він зростає від матчу до матчу. Ну і Пятов вкотре довів, що він один із найкращих голкіперів країни,

– сказав Сабо.

Нагадаємо, вже завтра, 12 жовтня, команда Петракова прийме Боснію на "Арені Львів".