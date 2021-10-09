Фінляндія та Україна домовились про форму: очікуваний вибір

Вже незабаром відбудеться матч групового етапу відбору на Мундіаль у Катарі між Фінляндією та Україною. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:00.

Представники команд провели перематчеву нараду. Зокрема, вони обговорили, у яких формах футболісти вийдуть на поле.

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Фінляндія гратиме у домашній білій формі, голкіпер одягне жовте екіпірування. Збірна України проведе матч у синьому комплекті, а воротар гратиме у салатовій формі.

Нагадаємо, в активі України та Фінляндії по 5 очок, але у фінів ще є одна гра у запасі.