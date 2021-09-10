FIFA 22 буде з подарунком для українських геймерів

10 вересня 2021 , 18:06
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Джерело:

УАФ

Вже незабаром симулятор FIFA 22 стане доступним для геймерів. Розробники створили у грі національну збірну України.

Українські геймери з нетерпінням очікують виходу FIFA 22. Розробники симулятора створили збірну України, тож кіберспортсмени зможуть грати за улюблену "жовто-синю" команду.

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Вихід гри запланований на 1 жовтня. В грі доступно понад 30 футбольних ліг та 90 стадіонів. Окрім того, геймери можуть відчути особливу атмосферу єврокубків та вивести свої команди до найвищих футбольних вершин. 

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Автор: Ярослав Сиваківський