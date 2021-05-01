Ференцварош не без проблем переміг середняка ліги – Зубков травмувався у першому таймі

У статусі чинного чемпіона команда Сергія Реброва перемогла Мезокьовешд 2:1. Однак ще до перерви "Фраді" втратили одного зі своїх лідерів.

На 23-й хвилині Олександр Зубков розпочав атаку на правому фланзі, обігрався із партнерами, які на мить втратили м'яч. Проте оборона гостей миттєво його повернула супернику. Цим скористався Токмак Нгуен і відкрив рахунок.

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За кілька хвилин Ференцварош провів вимушену заміну – травмувався Олександр Зубков. Неприємні новини напередодні поїздки у табір національної збірної України.

Після цього команди обмінялися голами. Діно Бешіровіч у середині другого тайму відновив рівновагу, однак на останній хвилині Токмак оформив дубль і приніс перемогу чемпіону.

Чемпіонат Угорщини, 32 тур

Ференцварош – Мезокьовешд 2:1

Голи: Нгуен, 23, 89 – Бешіровіч, 64.