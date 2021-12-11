Фехервар з Петряком та Макаренком здобув виїзну перемогу: Іван відзначився голом
Джерело:24 канал
Обидва українці вийшли у старті своєї команди на поєдинок чемпіонату Угорщини. Фехервар переміг МТК 2:0.
Протягом усього матчу гості володіли перевагою і створили чимало моментів. У середині першого тайму Фехервар повів у рахунку. Макаренко, Стопіра та Дардаі розіграли атаку, яка завершилася навісом на Кенана Кодро. Син ексгравця Барселони Мехо Кодро красивим ударом головою відкрив рахунок.
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Фехервар був ближчим до того, щоб збільшити перевагу, ніж пропустити у відповідь. Лише на четвертій компенсованій хвилині активний Петряк обігрався з партнером і пробив у ближній кут – 2:0. Для Івана цей гол став п'ятим у чемпіонаті.
Завдяки перемозі команда Петряка та Макаренка набрала 26 очок і закріпилася на четвертій позиції. У цьому році в угорській лізі буде зіграно ще один тур.
Чемпіонат Угорщини, 16 тур
МТК – Фехервар 0:2
Голи: Кодро, 21, Петряк, 90+4.