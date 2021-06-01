Фантастичний удар: Бущан забив Трубіну неймовірний гол, від якого сам схопився за голову

1 червня 2021 , 12:50
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Джерело:

Футбол 1

Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан може ефективно грати не лише на лінії воріт.

На тренуванні збірної України під час виконання однієї з вправ Георгію Бущану вдався неймовірний удар.

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Воротар Динамо лівою ногою з-за меж карного майданчика зумів поцілити у саму дев'ятку – Анатолій Трубін не мав жодних шансів. 

Дивовижний гол здивував самого Бущана, який після епізоду схопився за голову.

 

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Автор: Ярослав Сиваківський