Фантастичний удар: Бущан забив Трубіну неймовірний гол, від якого сам схопився за голову

Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан може ефективно грати не лише на лінії воріт.
На тренуванні збірної України під час виконання однієї з вправ Георгію Бущану вдався неймовірний удар.
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Воротар Динамо лівою ногою з-за меж карного майданчика зумів поцілити у саму дев'ятку – Анатолій Трубін не мав жодних шансів.
Дивовижний гол здивував самого Бущана, який після епізоду схопився за голову.
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