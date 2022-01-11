Дженоа Андрія Шевченка має мінімальні шанси на збереження прописки у Серії А. Після поразки Спеції боси клубу навіть заговорили про відставку українця.

У 9 матчах чемпіонату під керівництвом Шевченка Дженоа не здобула жодної перемоги та зазнала 6 поразок. У боротьбі за виживання такі невдалі результати можуть стати критичними.

До речі Шевченко отримав шалений вердикт від Дженоа – для порятунку він мусить зробити неможливе

На думку Руслана Малінвоського, у проблемах Дженоа немає жодної вини Андрія Шевченка. Він лише нещодавно очолив колектив та ще не встиг як слід попрацювати над грою своїх підопічних.

Нелегко прийти в команду та поставити гру за 1 – 2 місяці. Те саме було зі збірною України – ми не з першого дня розуміли, що він хоче на полі. За виживання виборюють команди дуже високого рівня. Дженоа потрібно стрибнути вище за голову, щоб залишитися в серії А,

– вважає Маліновський.

Після 21 туру Серії А Дженоа має в активі лише 12 очок та перебуває на передостанньому місці у таблиці. Від рятівного 17 місця команду Шевченка відділяє 5 залікових пунктів.

Раніше лунала інформація, що боси Дженоа готові до вильоту з Серії А та не збираються прощатися з Шевченком. Але постійні невдачі та погана гра команди змушують їх переглянути це рішення та почати шукати інші варіанти.