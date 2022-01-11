В 9 матчах чемпионата под руководством Шевченко Дженоа не одержала ни одной победы и потерпела 6 поражений. В борьбе за выживание столь неудачные результаты могут оказаться критическими.

Кстати Шевченко получил безумный вердикт от Дженоа – для спасения он должен сделать невозможное

По мнению Руслана Малинвосского, в проблемах Дженоа нет никакой вины Андрея Шевченко. Он только недавно возглавил коллектив и еще не успел как следует поработать над игрой своих подопечных.

Нелегко прийти в команду и поставить игру за 1 – 2 месяца. То же было со сборной Украины – мы не с первого дня понимали, что он хочет на поле. За выживание борются за команды очень высокого уровня. Дженоа нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в серии А,

– считает Малиновский.

После 21 тура Серии А Дженоа имеет в активе всего 12 очков и находится на предпоследнем месте в таблице. От спасительного 17-го места команду Шевченко отделяет 5 зачетных пунктов.

Ранее звучала информация, что боссы Дженоа готовы к вылету из Серии А и не собираются прощаться с Шевченко. Но постоянные неудачи и плохая игра команды вынуждают их пересмотреть это решение и начать искать другие варианты.