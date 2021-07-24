Дженоа знайшов альтернативу форварду Динамо Владиславу Супрязі. На радари клубу потрапив колишній форвард Барселони та Челсі Педро, який виявився непотрібним Ромі.

Оскільки Дженоа не може знайти з Динамо спільну мову щодо переходу нападника Владислава Супряги, італійці почали активно розглядати альтернативні варіанти.

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На радари клубу потрапив 33-річний форвард Роми Педро, який раніше захищав кольори Барселони та Челсі. Новий наставник римлян Жозе Моурінью не розраховує на цього виконавця, тому "грифони" можуть домовитися про оренду ветерана.

У минулому сезоні Педро зіграв 27 матчів, в яких відзначився 5 голами та двома асистами. Що стосується Владислава Супряги, то Мірча Луческу відправив його зі зборів додому, чим дав зрозуміти, що у новому сезоні місця для нього у лавах київського Динамо не буде.