Кар'єра Романа Яремчука в лісабонській Бенфіці стрімко розвивається – вже в перших матчах він проявив справжній бомбардирський хист. Але раніше в Динамо проявити себе у форварда не вийшло.

За словами Хацкевича, талант Романа було помітно давно, але на той час в основній команді було 5 нападників. Виграти таку щільну конкуренцію форвард просто не міг.

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Досі шкодую тільки, що Рома Яремчук не залишився в команді. Але була дуже велика конкуренція тоді, і ми велику ставку зробили на Бєсєдіна. Були Мбокані, Мораєс і Кравець ще. Яремчука дуже добре знаю, адже працював з ним у молодіжній команді, а потім ми разом перейшли в Першу лігу,

– сказав Хацкевич.

Яремчук вдало себе проявив в Олександрії, тому деякі працівники Динамо хотіли "ганяти його по орендах". Але Хацкевич не хотів так псувати кар'єру Романа, тому згодом футболіста продали у бельгійський Гент, де він розкрив свій талант на повну.

Нагадаємо, нещодавно Роман перейшов у лісабонську Бенфіку. В трьох перших матчах за нову команду він забив гол та віддав три результативні передачі.