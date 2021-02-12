Драма Кравця в Кубку – Коньяспор вилітає, українець опиняється в центрі резонансу: відео

У своїй кар'єрі Артем тричі забивав Бешикташу, проте цього разу схибив у відповідальний момент.

Джерело: 24 канал

Бешикташ та Коньяспор обмінялися ранніми голами – на постріл Огузхана Оз'якупа миттєво відповів Абдулкерім Бардакчі.

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Артем Кравець вийшов на поле на 65-й хвилині і мав ідеальну нагоду для того, щоб забити. Однак це трапилося у компенсований час до другого екстратайму! Українець втік від Домагоя Віди, опинився на ударній позиції і перекидав Утку Ювакурана. Кіпер Бешикташа своєчасно вийшов з воріт і ліквідував загрозу. Другий удар Кравцю зовсім не вдався.

Питання в іншому – чи не грав руками воротар за межами своїх володінь? Артем сигналізував про це рефері, режисери крутили повтори, однак ситуацію це не змінило. Команди одразу взялися виконувати післяматчеві пенальті.

Українець підійшов до позначки першим і знову програв дуель голкіперу. Сама серія стала продовженням напруженої гри – чотири промахи, три з яких здійснили футболісти Коньяспора. Як наслідок, Бешикташ у півфіналі.

Огляд матчу (гра руками воротаря за межами штрафного майданчика після удару Кравця – на 07:45, нереалізований пенальті – на 08:15)

Кубок Туреччини, 1/4 фіналу

Коньяспор – Бешикташ 1:1 (по пенальті 2:3)

Голи: Бардакчі, 18 – Оз'якуп, 13.