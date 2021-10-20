Сьогодні, 20 жовтня, київське Динамо зіграє проти Барселони у рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. Уся країна чекає від команди Луческу найкращої гри.

На думку футбольного агента В'ячеслава Заховайло, команді треба пригадати принцип Валерія Лобансовського "дисципліна та порядок б’ють клас". Допомогти киянам здобути результат може і недооцінка з боку гравців Барселони.

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Вже бувало в історії, що Барса отримувала і три, і чотири м’ячі від киян у свої ворота. Тоді була плеяда інших футболів, які мали стержень і прагнення до перемоги. Нинішнє покоління повинне довести собі та всім уболівальникам, що вони зліплені не з лайна. Їм потрібно стрибнути вище голови, щоб обіграти Барселону,

– сказав Заховайло.

Матч Барселона – Динамо розпочнеться о 19:45. Динамо має 1 очко та займає 3 місце у групі, "блаугранас" зазнали двох поразок та перебувають на дні таблиці.