На думку колишнього нападника Динамо та збірної України Віктора Леоненка, Артем заслуговує на те, щоб вийти в основі національної команди у "матчі року" проти Боснії. Зараз нападник перебуває у хорошій формі, в той час як у Романа Яремчука у Бенфіці смуга невдач.

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Довбика я ставив би в основний склад. Думаю, що тренер робитиме на нього ставку. Гармаш – не нападник. Артем сильніший і за Яремчука. Впевнений, що у грі з Боснією і Герцеговиною буде той самий склад,

– сказав Леоненко.

Окрім того, експерт телеканалів "Футбол" радить Шахтареві звернути увагу на форварда СК Дніпро-1 та оформити його трансфер.

Нагадаємо, у матчі з Болгарією Довбик забив гол, який арбітр скасував через офсайд.

Поєдинок з боснійцями відбудеться 16 листопада. Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45.