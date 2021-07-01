Довбик побив унікальні рекорди Ярмоленка та Шевченка

Гол у матчі проти Швеції стане для Артема не лише пам'ятним, а й рекордним. Форвард назавжди вписав своє ім'я в історію національної команди.

На 120+1 хвилині матчу 1/8 фіналу Євро-2020 24-річний Артем Довбик забив вирішальний гол та вивів національну команду в наступний етап турніру.

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Молодий нападник цим голом встановив одразу два рекорди. Тепер йому належить авторство найбільш пізнього м'яча та найбільш пізнього переможного м'яча в історії збірної України.

Раніше рекорди у цих номінаціях належали Андрію Ярмоленку (90+7 хвилина) та Андрію Шевченку (90+4 хвилина).

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Англією та Україною відбудеться в Римі на Стадіо Олімпіко вже в суботу, 3 липня. Початок матчу – о 22:00.