Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик не змінить клуб у зимове трансферне вікно. Футболіст продовжить боротьбу за звання найкращого бомбардира УПЛ.

Раніше лунали чутки про те, що за Артемомо Довбиком почали полювання європейські клуби. Особливий інтерес приписували турецькому Трабзонспору, який зараз очолює таблицю Суперліги.

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Як розповів журналіст Ігор Циганик, дніпряни не збираються прощатися з талантом, хіба що сума пропозиції буде захмарною. У якості мотивації нападник отримав гарний фінансовий бонус.

Йому трохи підняли зарплату, і зараз він отримує найбільше в команді. Це лідер СК Дніпро-1, який забезпечує результат. Тому клуб таким чином вирішив винагородити зірку,

– розповів Циганик.

Також журналіст додав, що контракт Довбика з СК Дніпро-1 діє ще 2 роки, тому клуб буде розглядати пропозиції лише після сезону 2021/22. Окрім того, варіанти на суму менше 10 мільйонів доларів не будуть навіть обговорюватися.

В активі Довбика 14 голів та 5 результативних передач у 18 матчах. Наразі він лідирує у таблиці бомбардирів УПЛ. В нього є шанс побити рекорд Генріха Мхітаряна – 25 голів у сезоні.