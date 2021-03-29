Досягнення Мораєса і антирекорд Миколенка: цифри матчу Україна – Фінляндія

Протистояння на "Олімпійському" подарувало нам кілька цікавих статистичних показників. Як з приємним відтінком, так і не дуже.

Поєдинок між збірними України та Фінляндії став 125-м проведеним на власному полі для "синьо-жовтих" (70 перемог, 33 нічиї, 22 поразки, м’ячі 196-96). Крім того, НСК "Олімпійський" прийняв 60-й матч за участю нашої збірної.

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Індивідуальним досягненням відзначився нападник Жуніор Мораєс, який став 76-м автором голів у складі української національної команди. Натуралізований бразилець забив свій дебютний гол у віці 33 роки і 358 днів. Таким чином, форвард Шахтаря очолив список найстарших авторів прем’єрних голів у складі збірної України і перевершив свого земляка Едмара.

Ввійшов у історію і Віталій Миколенко. Захисник Динамо став 17-м вилученим з поля збірником і очолив рейтинг наймолодших футболістів, яких вилучали з поля. До цього тримав пальму першості Євген Похлєбаєв, який побачив перед собою червоне світло у 1994-му.

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Додамо, що поєдинок з фінами виявився ювілейним для Євгена Макаренка. Наш півзахисник провів 10-й поєдинок у футболці головної команди країни. Цікаво, що дебютував Макаренко у збірній трохи більше семи років тому.