"Для мене це вже гравець для збірної України": експерт про нападника СК Дніпро-1

Ексгравець збірної України, а нині телевізійний експерт, В'ячеслав Шевчук засипав компліментами Артема Довбика. Він вважає, що нападника дніпрян чекає велике майбутнє.

Джерело: "Великий Футбол"

"Для мене Довбик – це вже гравець для збірної України і потенційний гравець для скаутингу Шахтаря. Це гравець, який володіє всіма якостями, дуже швидкий, потужний, відмінно чіпляється за м'яч, володіє хорошою технікою і ударом. Йому всього 23 роки, він молодий, тому це футболіст для збірної, можливо, вже навіть сьогодні. Він відмінно прогресує в останніх матчах", – заявив Шевчук.

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В попередньому турі Прем'єр-ліги Довбик відзначився переможним голом у ворота Ворскли (1:0). Загалом у цьому сезоні нападник СК Дніпро-1 провів 17 матчів в УПЛ і забив 5 голів. Кілька років тому Довбик вже отримував виклик від Андрія Шевченка до збірної, проте за головну команду країни не дебютував.

Артем народився у Черкасах, виступав за Черкаський Дніпро, а ще грав за кордоном у молдовській Зорі та данських Мідтьюлланні і Сеннерйюску.