Динамо поступилося Вільяреалу – жахливий результат при непоганій грі

Кияни програли у рідних стінах в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. В основі "біло-синіх" вийшли відразу вісім футболістів, яких нещодавно Андрій Шевченко викликав на березневі матчі збірної України.

Джерело: 24 канал

На стартових хвилинах команди обмінялися небезпечними моментами. Ману Трігерос пробивав з вигідної позиції після подачі з кутового, однак у ворота не влучив. Через кілька хвилин Жерсон Родрігес навісив на Віктора Циганкова, який головою спрямував м'яч над поперечкою. У середині тайму вже Циганков асистував Жерсону, втім голкіпер іспанців своєчасно вийшов із воріт і ліквідував загрозу.

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На 30-й хвилині гості відкрили рахунок. Чергове виконання корнера завершилося прострілом вздовж лінії Жерара Морено на Пау Торреса, який залишився наодинці перед порожніми воротами.

Кияни могли зрівнювати ще до перерви – на останній хвилині першого тайму Артем Бєсєдін перехопив передачу Рауля Альбіоля, а Віталій Буяльський миттєво вивів на ударну позицію Жерсона Родрігеса. Постріл гравця збірної Люксембургу виявився дуже неточним.

На старті другої половини гри Вільяреал подвоїв перевагу. З ударом головою Жерара Морено впорався Георгій Бущан, а от добивання 36-річного Рауля Альбіоля виявилося фатальним. На цьому підопічні Унаї Емері не зупинилися і незабаром забивати міг Трігерос, проте з першим його пострілом впорався Бущан, а з другої спроби іспанець пробив неточно.

Динамо не виглядало безнадійно і будь-що прагнуло відігратися. Чи не найбільш небезпечний момент виник в українців після потужного удару Циганкова зі штрафного. М'ячу забракло кількох сантиметрів, щоб влучити у рамку. Попри усі зусилля, команда Мірчі Луческу так і не змогла пробити Херонімо Рульї.

Через тиждень команди зустрінуться в Іспанії. Незважаючи на непоганий рівень футболу на "Олімпійському", у "біло-синіх" залишається обмаль шансів на прохід у чвертьфінал.

Ліга Європи, 1/8 фіналу

Динамо – Вільяреал 0:2

Голи: Пау Торрес, 30, Альбіоль, 52.