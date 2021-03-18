Динамо безхарактерно програло Вільяреалу та покинуло Лігу Європи

Джерело:24 канал
Київське Динамо не зуміло нічого протиставити Вільяреалу у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Підопічні Унаї Емері без проблем пройшли у наступний етап турніру.
До матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо підходило у статусі аутсайдера. Поразка 0:2 у рідних стінах не залишала навіть примарної надії.
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Втім, були сподівання, що кияни зуміють бодай ефектно піти з турніру, але "жовта субмарина" не залишила киянам жодного шансу.
Господарі повністю контролювали хід гри, а дубль Морено у першому таймі вбив усю примарну інтригу.
Вільяреал спокійно проходить у наступний етап, а підопічні Луческу безславно покидають єврокубки.
Ліга Європи, 1/8 фіналу, матч-відповідь
Вільяреал – Динамо – 2:0
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