Динамо безхарактерно програло Вільяреалу та покинуло Лігу Європи

Київське Динамо не зуміло нічого протиставити Вільяреалу у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Підопічні Унаї Емері без проблем пройшли у наступний етап турніру.

До матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо підходило у статусі аутсайдера. Поразка 0:2 у рідних стінах не залишала навіть примарної надії.

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Втім, були сподівання, що кияни зуміють бодай ефектно піти з турніру, але "жовта субмарина" не залишила киянам жодного шансу.

Господарі повністю контролювали хід гри, а дубль Морено у першому таймі вбив усю примарну інтригу.

Вільяреал спокійно проходить у наступний етап, а підопічні Луческу безславно покидають єврокубки.

Ліга Європи, 1/8 фіналу, матч-відповідь

Вільяреал – Динамо – 2:0

Голи: Морено, 13, 36