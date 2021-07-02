Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився враженням від виступів збірної України на Євро-2020. Також фахівцеві не подобається порівняння України та Росії, адже команди показують різний рівень гри.

На думку Хацкевича, впродовж турніру в гравців України накопичилась втома, але 120 хвилин гри зі Швецією показали, що функціонально команда готова до випробувань. Шанси у грі з Англією він оцінює 50 на 50.

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Також фахівець жорстко прокоментував порівняння збірних України та Росії.

Де українці, а де росіяни? На сьогоднішній момент порівнювати нічого. Збірна України дійшла до чвертьфіналу. Плюс вони показують гру, видно, що вони набагато цікавіші. Збірній Росії потрібно міняти структуру гри, тому що все виглядає дуже примітивно, – сказав він.

Також Хацкевич додав, що Шевченко прищепив своїй команді вміння та бажання грати першим номером, що вивело Україну на новий рівень.

Нагадаємо, що вже завтра, 3 липня, відбудеться матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія. Початок матчу о 22:00.