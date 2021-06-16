Дайджест ігрового дня на Євро-2020: Роналду пише історію, сумне повернення Хуммельса – відео

У вівторок відбулися лише два поєдинки на чемпіонаті Європи. Група смерті подарувала яскраві протистояння Роналду проти Угорщини та зустріч топових Франції і Німеччини.

Група F, Угорщина – Португалія 0:3

Голи: Геррейро, 84, Роналду, 87 (пенальті), 90+2.

Зірка матчу: Кріштіану Роналду (Португалія).

Поєдинок в Будапешті (єдиному місті, де дозволили на 100 відсотків заповнити трибуни на Євро-2020) зберігав максимальну інтригу до самого завершення. Номінальні гості тримали оборону аж до 84-ї хвилини. Спочатку відзначився Рафаел Геррейро, а потім взявся за справу Кріштіану. Спершу Джюнейт Чакир призначив пенальті, який реалізував Роналду і забив свій 10-й гол на чемпіонатах Європи – абсолютний рекорд (обійшов Мішеля Платіні). А незабаром геній оформив дубль і оновив серію рекордів. Зокрема, став найстаршим автором дублю на Євро (перевершив досягнення Андрія Шевченка), а ще виявився першим, хто зіграв на п'яти чемпіонатах Європи.

Огляд матчу

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Група F, Франція – Німеччина 1:0

Гол: Хуммельс (автогол), 20.

Зірка матчу: Поль Погба (Франція).

Долю битви титанів вирішив автогол оборонця німецької збірної Матса Хуммельса. Захисник, який повернувся після більш ніж дворічної відсутності у головній команді країни, зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Люки Ернандеса. Спроби німців зрівняти рахунок були занадто кволими – французи небезпечно контратакували і навіть забили вдруге – VAR помітив мінімальний офсайд у Кілліана Мбаппе і скасував гол Каріма Бензема.

Огляд матчу

Розклад на 16 червня (середа)

Фінляндія – Росія (канали "Футбол 1/2") 16:00

Туреччина – Уельс (канали "Футбол 1/2") 19:00

Італія – Швейцарія (канали "Футбол 1/2") 22:00