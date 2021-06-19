Дайджест ігрового дня на Євро-2020: прагматизм Швеції, геройство Шика, британські нулі – відео

Один з найменш видовищних днів на Євро-2020 подарував нам невелику кількість голів. Жоден з трьох матчів відверто не вразив своєю красою.

Група Е, Швеція – Словаччина 1:0

Гол: Форсберг (пенальті), 77.

Зірка матчу: Александер Ісак (Швеція).

Незважаючи на гольову посуху у цьому поєдинку, він запам'ятався бенефісом форварда шведів Александера Ісака. Креативний, корисний, вибуховий і потужний нападник збірної Швеції результативними діями не відзначався, проте максимально виснажив оборону суперника. Словаки грубо помилилися наприкінці зустрічі, а Мартін Дубравка, який безпомилково діяв до цього, збив Робіна Квайсона і привіз пенальті.

Огляд матчу

Читайте також Дайджест ігрового дня на Євро-2020: українське дежавю, рекорд данців, шалений Думфріс – відео

Група D, Хорватія – Чехія 1:1

Голи: Перішич, 47 – Шик (пенальті), 37.

Зірка матчу: Лука Модріч (Хорватія).

Також сьогоднішній день подарував зміну у списку бомбардирів, нехай і тимчасову. Патрік Шик відзначився третім голом у двох матчах і вийшов на чисте перше місце у гонці голеадорів. Варто додати, що саме Патрік заробив пенальті – Деян Ловрен ліктем розбив до крові обличчя супернику. Врятував "картатих" від другої поразки Іван Перішич, який практично самотужки забив рятівний гол. В будь-якому випадку Чехія вже у плей-оф.

Огляд матчу

Група D, Англія – Шотландія 0:0

Зірка матчу: Біллі Гілмор (Шотландія).

Легендарне протистояння виявилося безгольовим, однак відзначилося безкомпромісною боротьбою та чималою кількістю моментів. Другий матч на Євро-2020, який завершився на "сухо", зберігав інтригу до самого завершення. Втім гра нервів містила у собі небагато естетики.

Огляд матчу

Розклад на 19 червня (субота )

Угорщина – Франція (канали "Футбол 1/2") 16:00

Португалія – Німеччина (канали "Футбол 1/2") 19:00

Іспанія – Польща (канали "Футбол 1/2") 22:00