Хавбек Аделаїди Юнайтед Джошуа Кавалло зізнався у тому, що він гей. Топові клуби Європи та світу підтримали гравця та похвалили за відвертість. Але в деяких українських футболістів інша позиція.

Як відомо, автралійський футболіст Джошуа Кавалло заявив про те, що є відкритим геєм. Його підтримало дуже багато зірок та футбольних клубів найвищого рівня.

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Колишній захисник Шахтаря та збірної України Богдан Бутко, який влітку не зміг знайти собі команду, відреагував на новину негативним коментарем в Instagram.

Згодом він підтвердив свою гомофобну позицію у спілкуванні із журналістом.

Серед них є такі хлопці, які розмножуються. Вони беруть матір, удвох беруть сперму і виходить дитина. Світ котиться незрозуміло до чого. Як можна на це заплющувати очі? Чи були у командах представники нетрадиційної сексуальної орієнтації? Конкретно помічені не були. У душі купається 20 людей, а хтось починає заглядати, дивитись на щось. Якби побачив, що в мого одноклубника на мене ерекція, просто вийшов би чи дав би йому по пиці,

– заявив Бутко.

Раніше автралійському футболісту висловили свою підтримку Барселона та зіркові футболісти іспанської Прімери.