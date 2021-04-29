Дата дня: 29 років тому збірна України провела прем'єрний матч в історії – раритетні фото

29 квітня 1992 року в Ужгороді "синьо-жовті" зіграли перший поєдинок у своєму літописі. Суперником українців стала збірна Угорщини.

Історичний матч національної команди України завершився поразкою господарів з рахунком 1:3. Єдиний гол українців уже в компенсований час записав до активу гравець одеського Чорноморця Іван Гецко, який вдало виконав штрафний.

Результативний удар Гецка / Фото Укрінформ

Перша половина поєдинку минула без голів – усі чотири м'ячі було забито по перерві. Спочатку дебютант угорської команди Іштван Шалої скористався прострілом з лівого флангу і розстріляв Ігоря Кутепова. А згодом дубль оформив Йожеф Кіпріх. Спершу нападник Фейєнорда використав помилку наших оборонців і потужно пробив, а потім реалізував пенальті.

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Тренерський штаб збірної України включив у заявку на матч представників п'ятьох клубів: Динамо, Дніпра, Шахтаря, Чорноморця та запорізького Металурга. Найбільше гравців делегували "моряки" – одразу вісьмох футболістів. Загалом до розширеного списку нашої збірної було внесено 41 виконавця.

Олег Саленко у своєму єдиному матчі за збірну України / Фото Укрінформ

Для більшості футболістів той двобій в Ужгороді залишився одним з небагатьох у синьо-жовтій футболці. Незабаром Юрій Никифоров, Ілля Цимбалар та Олег Саленко змінять громадянство і гратимуть за Росію. А Олег Лужний, наприклад, стане легендою нашого футболу і виступатиме за збірну понад десятиліття.

Протокол

Україна – Угорщина 1:3

29.04.1992. Ужгород. Стадіон "Авангард". 13 000 глядачів. +22°C.

Суддя: Вадим Жук (Білорусь).

Україна: Кутепов, Лужний, Никифоров, Беженар, Третяк, Ковалець, Цимбалар, Шелепницький (к), Саленко (Гецко, 59), Погодін (Сак, 56), Щербаков (Гусєв, 69).

Головний тренер – Віктор Прокопенко.

Голи: Гецко, 90+2 – Шалої, 61, Кіпріх, 70, 84 (пен.)

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